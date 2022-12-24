Дрэймонд Грин: у «Голден Стэйт» есть Стеф Карри и я. Мы будем в порядке

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил уверенность в том, что команда сумеет выйти в плей-офф НБА, так как чемпионского костяка в составе будет достаточно для решения текущих игровых проблем.

«Стеф Карри всё ещё в этой команде? А Клэй Томпсон? Я? Эндрю Уиггинс, Кевон Луни, Джордан Пул? Я думаю, мы будем в порядке. Честно говоря, я бы не хотел встретиться с этими парнями, если бы находился в команде, занимающей первое или второе место в лиге», — приводит слова Грина Sports Illustrated.

На данный момент действующие чемпионы НБА занимают 11-е место в таблице Западной конференции. На счету «Голден Стэйт» 15 побед при 18 поражениях.

«Голден Стэйт Уорриорз» — чемпион НБА сезона-2021/2022.