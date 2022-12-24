Определён MVP 15-го тура Евролиги

Разыгрывающий литовского «Жальгириса» Кинан Эванс стал MVP 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с мюнхенской «Баварией» (75:67) Эванс записал в свой актив 32 очка (11/15 двухочковых, 5/9 трёхочковых, 5/8 штрафных), четыре подбора, четыре результативные передачи и два перехвата при рейтинге эффективности 39 баллов. Дэвис стал MVP тура Евролиги впервые после перехода в «Жальгирис».
В список лучших игроков тура вошли также баскетболист «Барселоны» Николас Лапровиттола (31 балл), игрок «Црвены Звезды» Лука Вильдоса (29 баллов) и баскетболист «Анадолу Эфес» Брайант Данстон (28 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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