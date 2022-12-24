Карри восстанавливается от травмы плеча, его состояние повторно оценят через две недели

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри приближается к возвращению на площадку, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.
Согласно результатам нового обследования, восстановление Карри проходит успешно, а повторно врачи оценят состояние лидера «Голден Стэйт Уорриорз» через две недели.
Напомним, Карри получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Индиана Пэйсерс». Стефен травмировал левое плечо в концовке третьей четверти и больше не появлялся на площадке. Та встреча закончилась победой «Индианы» со счётом 125:119. Карри в этом матче записал на свой счёт 38 очков, семь подборов и семь результативных передач.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри в среднем за матч набирает 29,6 очка, совершает 6,6 подбора и отдаёт 6,8 передачи.
- 24 декабря 2022
-
22:53
-
22:13
-
20:43
-
18:51
-
18:03
-
16:54
-
16:22
-
14:52
-
13:54
-
13:37
-
12:56
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
11:25
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:14
-
09:02
-
07:32
-
06:38
-
05:27
-
00:50
-
00:47
-
00:45
- 23 декабря 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:43
-
22:15
-
21:58
-
21:49