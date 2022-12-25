Томпсон — о Матче всех звёзд: сделаю это как минимум ещё один раз
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, сколько ещё раз он планирует сыграть в Матче всех звёзд НБА.
«Я сделаю это как минимум ещё один раз, прежде чем закончу карьеру», — приводит слова Томпсона Sports Illustrated.
32-летний защитник пять раз был участником Матча всех звёзд (2015–2019).
Раннее Томпсон пожалел, что ответил на критику бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Чарльза Баркли. Баркли в конце октября заявил, что Томпсон «уже не тот». Это вызвало эмоциональную реакцию у Клэя, который посчитал критику несправедливой и добавил, что ему нужно больше времени, чтобы вернуться к игре на высоком уровне.
Стефен Карри и Клэй Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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