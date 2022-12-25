«Моя семья заботилась о нём». Айзея Томас не понимает, почему Джордан назвал его придурком

Член Зала славы Айзея Томас признался, что не понимает, почему легендарный баскетболист Майкл Джордан назвал его придурком в документальном фильме «Последний танец».

«Я был расстроен тем, что смотрел документальный фильм о парне, который сам вёл себя как придурок, а потом назвал так меня. Ведь я всегда относился к Майклу с добротой. Я родом из западной части Чикаго. Когда Майкл Джордан приехал в Чикаго, я сделал так, чтобы ему было комфортно жить в нашем районе.

Моя семья заботилась о нём. Моя сестра и его брат были друзьями. Мой маленький племянник жил с Майклом Джорданом. Так что все эти заявления: «Айзея был мудаком»… Нет-нет-нет, чувак, я помогал тебе», — цитирует Томаса Ahn Fire Digital.

Новость по теме Мэджик Джонсон рассказал, какая способность Майкла Джордана поражала его больше всего

Джордан или Леброн? Блиц для Андрея Кириленко.