Дрэймонд Грин ответил на вопрос про отсутствие оптимизма у игроков «Голден Стэйт»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, куда в команде пропал оптимизм после серии поражений.
«Зачем это вообще спрашивать? Я тот самый парень, которого все считали сумасшедшим, когда я сказал, что мы выиграем чемпионат в прошлом году», — приводит слова Грина the Athletic.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2 обыграл «Бостон Селтикс» в финальной серии сезона-2021/2022 и в четвёртый раз в новой истории стал чемпионом лиги.
На данный момент «воины» занимают 11-е место в таблице Западной конференции. На счету команды 15 побед при 18 поражениях. В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфис Гриззлиз».
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«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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