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Стив Керр объяснил, почему «Уорриорз» ещё не утратили шанс выиграть свою конференцию

Стив Керр объяснил, почему «Уорриорз» ещё не утратили шанс выиграть свою конференцию
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил уверенность, что команда ещё поборется за первое место в конференции, несмотря на текущее положение в таблице, так как отставание от лидеров не так велико.

«На Западе высокая плотность, и это хорошо для нас, потому что все бьются и отнимают друг у друга очки. Несмотря на то что мы находимся на 11-м месте в турнирной таблице, мы не слишком далеко от лидирующих позиций. Так что у нас ещё много времени, чтобы начать действовать», — приводит слова Керра NBC Sports.

Лидирует в Западной конференции «Мемфис Гриззлиз». На счету команды 20 побед и 11 поражений. В следующем матче «Голден Стэйт» сыграет как раз с коллективом из штата Теннесси.

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