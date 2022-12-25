Гомельский рассказал, в чём Никола Милутинов лучше Энтони Дэвиса

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал сравнение пользователя своего официального сайта, который предположил, что центровой ЦСКА Никола Милутинов, за исключением реализации трёхочковых, ни в чём больше не уступает «бигмэну» Энтони Дэвису из «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Сравнивать необходимо по порядку. Милутинов уступает Дэвису в атлетизме, прыгает ниже, бегает медленнее, менее вынослив. Милутинов гораздо хуже водит мяч, обладает только обыгрышем спиной, а Дэвис и лицом своих опекунов может обыграть.

Милутинов превосходит Дэвиса в технике борьбы за отскок (и в защите, и особенно в атаке). Милутинов превосходит Дэвиса в умении отдать мяч партнёрам из «краски» или с её границы», — написал Гомельский.

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