Гомельский рассказал, в чём Никола Милутинов лучше Энтони Дэвиса

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал сравнение пользователя своего официального сайта, который предположил, что центровой ЦСКА Никола Милутинов, за исключением реализации трёхочковых, ни в чём больше не уступает «бигмэну» Энтони Дэвису из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Сравнивать необходимо по порядку. Милутинов уступает Дэвису в атлетизме, прыгает ниже, бегает медленнее, менее вынослив. Милутинов гораздо хуже водит мяч, обладает только обыгрышем спиной, а Дэвис и лицом своих опекунов может обыграть.
Милутинов превосходит Дэвиса в технике борьбы за отскок (и в защите, и особенно в атаке). Милутинов превосходит Дэвиса в умении отдать мяч партнёрам из «краски» или с её границы», — написал Гомельский.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 25 декабря 2022
-
16:51
-
16:26
-
15:48
-
15:17
-
14:48
-
13:50
-
12:47
-
11:45
-
11:27
-
10:47
-
10:30
-
10:07
-
10:02
-
07:00
-
00:56
- 24 декабря 2022
-
23:47
-
22:53
-
22:13
-
20:43
-
18:51
-
18:03
-
16:54
-
16:22
-
14:52
-
13:54
-
13:37
-
12:56
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
11:25
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49