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«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ
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«Астана» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16).

Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Кваме Вон, набравший 15 очков. Ещё 14 баллов на счету Валерия Лиходея. У «Минска» лучшую результативность продемонстрировали Максим Коратцов и Владислав Близнюк, набравшие по 12 очков.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Астана» проведёт на домашнем паркете 4 января. Соперниками казахстанцев будут баскетболисты «Самары». Начало матча — в 17:00 мск. «Минск» в следующем туре сыграет дома с действующим чемпионом турнира — санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится также 4 января, начало — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
25 декабря 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
65 : 76
Астана
Астана, Казахстан
Минск: Близнюк - 12, Коратцов - 12, Ситник - 10, Микульский - 8, Борисевич - 7, Коско - 5, Смит - 5, Эрнандес-Зиненко - 4, Стубеда - 2, Дуду, Третьяк, Шливанчанин
Астана: Вон - 15, Лиходей - 14, Джонсон - 13, Майерс - 13, Аксёнов - 8, Марчук - 6, Щербак - 3, Гаврилов - 2, Марчук - 2, Балашов, Майдекин, Мурзагалиев
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