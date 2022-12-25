«Астана» обыграла «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» обыграла «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась победой гостей со счётом 76:65 (20:15, 22:19, 18:15, 16:16).
Самым результативным игроком матча в составе «Астаны» стал Кваме Вон, набравший 15 очков. Ещё 14 баллов на счету Валерия Лиходея. У «Минска» лучшую результативность продемонстрировали Максим Коратцов и Владислав Близнюк, набравшие по 12 очков.
Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Астана» проведёт на домашнем паркете 4 января. Соперниками казахстанцев будут баскетболисты «Самары». Начало матча — в 17:00 мск. «Минск» в следующем туре сыграет дома с действующим чемпионом турнира — санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится также 4 января, начало — в 19:30 мск.
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