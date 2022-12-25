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Беверли иронично высказался об ужине с Уэстбруком

Беверли иронично высказался об ужине с Уэстбруком
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли рассказал, что в канун Рождества поужинал со своим партнёром по команде Расселлом Уэстбруком.

«Как забавно всё же устроена жизнь. Только что мы поужинали с Расселлом Уэстбруком в канун Рождества», — написал Беверли на своей странице в одной из социальных сетей.

Ранее Патрик Беверли и Расселл Уэстбрук неоднократно конфликтовали и на баскетбольной площадке, а также спорили в социальных сетях. Они впервые выступают за одну команду. Беверли публично выражал поддержку Уэстбруку, когда того впервые в профессиональной карьере сделали запасным игроком.

«Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас идёт на серии из трёх поражений. Команда одержала 13 побед в 32 матчах и располагается на 13-м месте в Западной конференции.

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