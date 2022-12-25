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Главный тренер «Минска»: нужно набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы побеждать

Главный тренер «Минска»: нужно набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы побеждать
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Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун остался недоволен игрой команды в нападении в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (65:76).

«Во-первых, поздравляю соперника с заслуженной победой. Игра носила очень принципиальный характер, но, к сожалению, «Астана» выглядела лучше. Не хочется вдаваться в трудности и нюансы. Что касаемо игры, то 17 потерь — слишком много в матче с прямым конкурентом.

65 очков — слишком мало для того, чтобы добиться положительного результата. Уровень Единой лиги ВТБ показывает, что нужно стабильно набирать хотя бы 75-80 очков, чтобы бороться за победы. К сожалению, сегодня нам не хватило человека, который стабильно мог бы приносить очки команде», — приводит слова Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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