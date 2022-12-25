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Главный тренер «Селтикс»: можно играть хорошо и проигрывать при этом

Главный тренер «Селтикс»: можно играть хорошо и проигрывать при этом
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла отметил, что доволен игрой свой команды, несмотря на то что в последних матчах она выступала неудачно.

«Разве не случаются провалы у каждой команды? Я полагаю, что у большинства создаётся впечатление, что нельзя хорошо играть и при этом проигрывать. Но, на мой взгляд, такое возможно. Думаю, что можно играть хорошо, но проигрывать. При этом точно так же можно играть ужасно, но выигрывать матчи. Нужно смотреть именно на то, как складывается игра», — приводит слова Маззуллы The Athletic.

«Бостон Селтикс» проиграл три из последних четырёх матчей регулярного чемпионата. Команда располагается на первом месте в Восточной конференции, одержав 23 победы в 33 матчах.

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