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Билл Симмонс отреагировал на новости о желании Хардена вернуться в «Хьюстон»

Билл Симмонс отреагировал на новости о желании Хардена вернуться в «Хьюстон»
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Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс отреагировал на информацию о том, что звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден хочет вернуться в «Хьюстон Рокетс».

Ранее об этом сообщал инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Харден хочет дождаться окончания сезона и в случае неудовлетворительных результатов «Филадельфии» может отказаться от опции летом и стать неограниченно свободным агентом, чтобы вернуться в «Рокетс».

«На мой взгляд, «Рокетс» стоит выступить с заявлением: «Нет, спасибо, у нас всё и так хорошо», — написал Симмонс на своей странице в социальной сети.

Джеймс Харден выступал за «Хьюстон Рокетс» с 2012 по 2021 год, после чего вынудил руководство клуба согласиться на обмен в «Бруклин Нетс».

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