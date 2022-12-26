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32 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Лейкерс», Леброн набрал 38 баллов

32 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Лейкерс», Леброн набрал 38 баллов
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий команды
Лука Дончич, который набрал 32 очка, а также совершил девять подборов и девять результативных передач. 30 очков набрал американский форвард команды Кристиан Вуд. Ещё 26 очков на свой счёт записал Тим Хардуэй-младший.

В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» отличился форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков и оформивший шесть подборов и пять результативных передач. Ещё 17 очков на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
124 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Вуд - 30, Хардуэй-младший - 26, Баллок - 14, Динвидди - 8, Дав. Бертанс - 6, Пауэлл - 4, Райт - 4, Грин, Дорси, Клебер , Макги, Нтиликина, Пинсон, Уокер, Финни-Смит, Харди
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Уэстбрук - 17, Ривз - 16, Уокер - 9, Беверли - 8, Брайант - 8, Шрёдер - 7, Браун - 3, Джонс - 3, Габриэль - 2, Кристи - 2, Нанн - 2, Дэвис, Пиппен Мл., Суидер, Тоскано-Андерсон
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