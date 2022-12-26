32 очка Дончича помогли «Далласу» обыграть «Лейкерс», Леброн набрал 38 баллов

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115.



Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий команды

Лука Дончич, который набрал 32 очка, а также совершил девять подборов и девять результативных передач. 30 очков набрал американский форвард команды Кристиан Вуд. Ещё 26 очков на свой счёт записал Тим Хардуэй-младший.



В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» отличился форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков и оформивший шесть подборов и пять результативных передач. Ещё 17 очков на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.