Леброн Джеймс: Новицки — величайший иностранный игрок НБА всех времен
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру легендарного игрока «Даллас Маверикс» Дирка Новицки.
«Он величайший иностранный игрок НБА всех времен. Я бы поставил его в один ряд с Ману Джинобили. Тот парень был хладнокровным. Новицки тоже такой. Он совершил революцию. Дирк был жестким, это точно», – приводит слова Джеймса Lakers Daily.
«Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи знаменитому немецкому баскетболисту Дирку Новицки.
Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115. Леброн Джеймс набрал 38 очков, оформил шесть подборов и пять результативных передач.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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