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Дабл-дабл Грина и 32 очка Пула помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»

Дабл-дабл Грина и 32 очка Пула помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самыми результативными игроками «Голден Стэйт» стали американские защитники Джордан Пул, набравший 32 очка, сделавший три подбора и две результативные передачи, а также Клэй Томпсон, у которого 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Дабл-даблом из 13 подборов и 13 передач отметился Дрэймонд Грин.

Самым результативным игроком гостей стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, семь подборов и сделавший восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2022, понедельник. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 109
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 32, Томпсон - 24, Дивинченцо - 19, Джером - 14, Лэмб - 11, Муди - 10, Куминга - 7, Грин - 3, Луни - 3, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Карри, Роллинз, Уайзмен, Уиггинс
Мемфис Гриззлиз: Морант - 36, Брукс - 13, Джонс - 13, Джексон - 11, Альдама - 9, Бейн - 9, Кларк - 9, Адамс - 6, Уильямс - 3, Грин, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Тиллман, Уильямс Мл., Чендлер

В предыдущем матче игрового дня «Бостон Селтикс» оказался сильнее «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2022, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
139 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Бостон Селтикс: Тейтум - 41, Браун - 29, Уайт - 12, Уильямс - 11, Хорфорд - 11, Брогдон - 9, Смарт - 6, Уильямс - 6, Хозер - 6, Притчард - 4, Гриффин - 2, Корнет - 2, Вонле, Галлинари, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Холидэй - 23, Лопес - 16, Коннотон - 15, Инглс - 11, Аллен - 8, Картер - 7, Боучэмп - 5, Портис - 4, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Грин, Ибака, Мамукелашвили, Миддлтон, Нвора, Хилл
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