Дабл-дабл Грина и 32 очка Пула помогли «Голден Стэйт» обыграть «Мемфис»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самыми результативными игроками «Голден Стэйт» стали американские защитники Джордан Пул, набравший 32 очка, сделавший три подбора и две результативные передачи, а также Клэй Томпсон, у которого 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Дабл-даблом из 13 подборов и 13 передач отметился Дрэймонд Грин.

Самым результативным игроком гостей стал американский разыгрывающий Джа Морант, набравший 36 очков, семь подборов и сделавший восемь результативных передач.

В предыдущем матче игрового дня «Бостон Селтикс» оказался сильнее «Милуоки Бакс».