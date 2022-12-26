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Результаты всех матчей НБА 26 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 26 декабря, турнирная таблица
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26 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 139:118
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:109
«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 128:125 ОТ

Турнирная таблица НБА
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