Результаты всех матчей НБА 26 декабря, турнирная таблица

26 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно три матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс» — 139:118

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз» — 123:109

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 128:125 ОТ