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Эксперт: Леброн скорее бомбардир, чем победитель

Эксперт: Леброн скорее бомбардир, чем победитель
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Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс поделился мыслями о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. Высказывание Бэйлесс сделал после матча регулярного чемпионата НБА, где «Лейкерс» на выезде встречались с «Даллас Маверикс» (115:124).

«Леброн стал не более чем второстепенным персонажем, преследующим Карима. Скорее его можно назвать бомбардиром, чем победителем. Грустно», — написал Бэйлесс у себя в социальных сетях.

Напомним, Леброн в матче с «Далласом» набрал 38 очков, а также сделал шесть подборов и пять результативных передач, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Ещё 17 очков на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

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