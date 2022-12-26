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Баскетболистки УГМК в 10-й раз стали победителями Кубка России

Баскетболистки УГМК в 10-й раз стали победителями Кубка России
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Екатеринбургский клуб УГМК стал победителем Кубка России по баскетболу среди женщин. В финальной встрече команда оказалась сильнее МБА — 75:70.

Самым результативным игроком встречи стала Ксения Левченко, которая записала в свой актив 20 очков, а также семь передач. В составе МБА наилучшую результативность продемонстрировала Карина Низамова — 12 очков.

Стоит отметить, что для УГМК это уже 10-я победа в рамках Кубка России. В последний раз УГМК побеждал в розыгрыше 2019 года. В 2020 году победу праздновала оренбургская «Надежда», а в 2021-м – курское «Динамо».

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