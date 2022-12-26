Джо Томассон официально покинул «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» официально расторг контракт с защитником Джо Томассоном по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Клуб благодарит игрока за профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится на сайте команды.

В текущем сезоне Томассон принял участие в 14 матчах (из них в пяти — в основе) Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 5,1 очка, совершая 1,6 подбора, 0,4 перехвата и отдавая две результативные передачи.



Напомним, Джо Томассон перешёл в «Зенит» в это межсезонье из испанской «Манрезы», за которую выступал с прошлого года. Соглашение с клубом из Санкт-Петербурга было рассчитано на два года.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.