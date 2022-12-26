Джордан: Оладжьювон был в десятке лучших в пяти категориях. Очень универсальный игрок

Легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан высказался по поводу двукратного чемпиона НБА, члена Зала славы Хакима Оладжьювона.
«Оладжьювон был в десятке лучших в пяти категориях: перехваты, подборы, блокированные броски, очки и процент попадания. Если крупный парень его габаритов входит в десятку лучших по перехватам, то можно предположить, что он будет там и по блокам, что, на мой взгляд, показывает его универсальность и то, каким парнем он был на самом деле», — приводит слова Джордана Fadeaway World.
Оладжьювон известен по выступлениям за «Хьюстон» с 1984 по 2001 год. В составе «Рокетс» он дважды становился чемпионом НБА (1994, 1995), признавался MVP этих финалов и MVP НБА (1994).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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