Эксперт: Леброн установил высокие стандарты в «Лейкерс», и сейчас он в трудной ситуации

Знаменитый тренер и комментатор ESPN Джефф Ван Ганди высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн показывает хорошие цифры. Но когда вы достигаете этого уровня, речь идёт о том, насколько сильно вы можете влиять на результат матча. Последние пару лет «Лейкерс» не были хороши. Возможно, это не его вина. Но это его ответственность. Вот как тебя оценивают. Ты устанавливаешь невероятные стандарты. Он по-прежнему хорошо играет индивидуально, больше в нападении, чем в защите. Но сами «Лейкерс» недостаточно хороши. Он — часть этого. Он сыграл большую роль в том, кто находится в составе. И сейчас он находится в трудной позиции», –приводит слова Ван Ганди Fadeaway World.

Леброн танцует на яхте во время тренировки: