Джеймс Харден отреагировал на слух о своём возможном переходе в «Хьюстон»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс», американец Джеймс Харден прокомментировал слухи о своём потенциальном возвращении в «Хьюстон Рокетс».

Напомним, ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что Харден готов вернуться в «Рокетс» в случае неудачного выступления «Филадельфии» в нынешнем сезоне и отклонить опцию игрока на $ 35,6 млн, которой он может воспользоваться летом 2023 года.

«Я в «Филадельфии». Мы отлично играем, и я не понимаю, откуда появились эти статьи. Я рад находиться на своём месте, мы хорошо себя показываем. И мы продолжим становиться лучше», – приводит слова Хардена издание Bleacher Report.

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