«Даллас» отчислит из состава Тайлера Дорси

«Даллас Маверикс» планирует подписать контракт с 22-летним атакующим защитником Эй Джей Лоусоном, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Для того чтобы освободить место в составе, «Даллас» отчислит бывшего американского защитника «Олимпиакоса» Тайлера Дорси.



Лоусон в нынешнем сезоне выступал в G-лиге за «Колледж Парк».



Что касается Тайлера Дорси, то он перешёл в «Даллас» из «Олимпиакоса» перед стартом нынешнего сезона. В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Дорси принял участие всего в трёх встречах, набирая в среднем 3,0 очка за игру и совершая 0,7 подбора.



До «Олимпиакоса» Тайлер Дорси играл в таких командах, как «Маккаби», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».