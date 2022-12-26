«Даллас» отчислит из состава Тайлера Дорси
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«Даллас Маверикс» планирует подписать контракт с 22-летним атакующим защитником Эй Джей Лоусоном, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Для того чтобы освободить место в составе, «Даллас» отчислит бывшего американского защитника «Олимпиакоса» Тайлера Дорси.
Лоусон в нынешнем сезоне выступал в G-лиге за «Колледж Парк».
Что касается Тайлера Дорси, то он перешёл в «Даллас» из «Олимпиакоса» перед стартом нынешнего сезона. В регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Дорси принял участие всего в трёх встречах, набирая в среднем 3,0 очка за игру и совершая 0,7 подбора.
До «Олимпиакоса» Тайлер Дорси играл в таких командах, как «Маккаби», «Мемфис Гриззлиз» и «Атланта Хоукс».
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