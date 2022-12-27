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46 очков Дариуса Гарлэнда не помогли «Кливленду» переиграть «Бруклин»

46 очков Дариуса Гарлэнда не помогли «Кливленду» переиграть «Бруклин»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:117.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 46 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который заработал 15 очков, три подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал 7-й номер американец Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 32 очка, четыре подбора и пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 125
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 46, Митчелл - 15, Мобли - 12, Осман - 11, Аллен - 10, ЛеВерт - 8, Лав - 7, Стивенс - 6, Окоро - 2, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Ирвинг - 32, Уоррен - 23, Ватанабэ - 10, Клэкстон - 10, О'Нил - 10, Самнер - 4, Симмонс - 4, Дюк, Карри, Миллз, Моррис, Томас, Уильямс, Харрис, Шарп, Эдвардс
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