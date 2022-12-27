46 очков Дариуса Гарлэнда не помогли «Кливленду» переиграть «Бруклин»
Поделиться
В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:117.
Самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 46 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который заработал 15 очков, три подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал 7-й номер американец Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 32 очка, четыре подбора и пять передач.
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
117 : 125
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 46, Митчелл - 15, Мобли - 12, Осман - 11, Аллен - 10, ЛеВерт - 8, Лав - 7, Стивенс - 6, Окоро - 2, Дьяките, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Ирвинг - 32, Уоррен - 23, Ватанабэ - 10, Клэкстон - 10, О'Нил - 10, Самнер - 4, Симмонс - 4, Дюк, Карри, Миллз, Моррис, Томас, Уильямс, Харрис, Шарп, Эдвардс
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
05:39
-
00:52
- 26 декабря 2022
-
23:55
-
23:47
-
22:34
-
21:00
-
20:41
-
19:55
-
18:41
-
18:32
-
16:36
-
16:32
-
15:43
-
14:47
-
14:43
-
14:02
-
13:08
-
12:27
-
12:02
-
11:55
-
11:32
-
10:23
-
10:01
-
09:54
-
06:53
-
03:33
-
02:18
-
00:50
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:37
-
21:49
-
21:32
-
20:20
-
19:34
Партнерский контент