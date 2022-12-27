Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Индиану»

В Кливленде (США) на Нью-Орлеане «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:93.



Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, заработавший дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить 8-го номера американца Наджи Маршалла, который набрал 22 очка, шесть подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал 0-й номер канадский защитник Беннедикт Матурин. На его счету 15 очков, один подбор и две передачи. Также стоит отметить американского центрового Майлза Тёрнера, который набрал 14 очков, восемь подборов, но не отдал ни одной передачи.