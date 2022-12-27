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Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Индиану»

Дабл-дабл Йонаса Валанчюнаса помог «Нью-Орлеану» обыграть «Индиану»
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В Кливленде (США) на Нью-Орлеане «Смути Кинг-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:93.

Самым результативным игроком у «Нью-Орлеана» стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, заработавший дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и пять передач. Также стоит отметить 8-го номера американца Наджи Маршалла, который набрал 22 очка, шесть подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал 0-й номер канадский защитник Беннедикт Матурин. На его счету 15 очков, один подбор и две передачи. Также стоит отметить американского центрового Майлза Тёрнера, который набрал 14 очков, восемь подборов, но не отдал ни одной передачи.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2022, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 93
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Маршалл - 22, Валанчюнас - 20, Макколлум - 19, Хэйс - 15, Грэм - 11, Альварадо - 8, Льюис - 7, Эрнангомес - 7, Нэнс - 4, Джонс, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Мёрфи, Сиброн, Темпл, Уильямсон
Индиана Пэйсерс: Матурин - 15, Тёрнер - 14, Халибёртон - 12, Хилд - 12, Несмит - 10, Джексон - 7, Нембард - 5, Битадзе - 4, Дуарте - 4, Тэйлор - 4, Бриссетт - 2, Джонсон - 2, Макконнелл - 2, Браун, Куин, Смит, Тайс
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