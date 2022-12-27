«Сан-Антонио» переиграл «Юту», у Маркканена – дабл-дабл
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В Сан-Антонио (США) на стадионе « Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:122.
Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал американский защитник Девин Васселл, набравший 24 очка, сделавший шесть подборов и восемь результативных передач.
Наилучшую результативность в составе гостей показал финский баскетболист Лаури Маркканен, на счету которого 32 очка, 12 подборов и одна результативная передача.
Отметим, «Сан-Антонио» одержал первую победу за три матча, две предыдущие встречи команда проиграла. «Юта», в свою очередь, потерпела первое поражение за три игры. В двух предыдущих встречах команда одерживала победы.
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2022, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 24, Джонсон - 21, Брэнэм - 20, Пёлтль - 16, Макдермотт - 14, Джонс - 11, Коллинс - 10, Сохан - 6, Джонсон - 3, Бэйтс-Диоп - 1, Барлоу, Бэсси, Дьенг, Лэнгфорд, Ричардсон, Роби, Уэсли
Юта Джаз: Маркканен - 32, Кларксон - 25, Конли - 17, Бисли - 13, Секстон - 13, Александер-Уолкер - 8, Вандербилт - 7, Кесслер - 7, Агбаджи, Азубуике, Больмаро, Гэй, Джузэнг, Олиник, Поттер, Фонтеккио, Хортон-Такер
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