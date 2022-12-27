«Сан-Антонио» переиграл «Юту», у Маркканена – дабл-дабл

В Сан-Антонио (США) на стадионе « Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Юту Джаз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:122.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал американский защитник Девин Васселл, набравший 24 очка, сделавший шесть подборов и восемь результативных передач.

Наилучшую результативность в составе гостей показал финский баскетболист Лаури Маркканен, на счету которого 32 очка, 12 подборов и одна результативная передача.

Отметим, «Сан-Антонио» одержал первую победу за три матча, две предыдущие встречи команда проиграла. «Юта», в свою очередь, потерпела первое поражение за три игры. В двух предыдущих встречах команда одерживала победы.