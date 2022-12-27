Новицки сравнил свою игру в 20-м сезоне с игрой Леброна Джеймса

Знаменитый немецкий баскетболист Дирк Новицки сравнил свою игру в 20-м для себя сезоне с игрой нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Я в восторге от того, как он играет в своем 20-м сезоне. Я имею в виду, что в моем 20-м сезоне моя команда меня будто за собой возила на тележке или что-то в этом роде», — приводит слова Новицки Fadeaway World.
«Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи знаменитого немецкого баскетболиста Дирка Новицки.
Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115. Леброн Джеймс набрал 38 очков, совершил шесть подборов и сделал пять результативных передач.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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