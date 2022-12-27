Тейтум: Яннис и «Милуоки» пробуждают всё самое лучшее в нас

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после победы над «Милуоки Бакс» (139:118) в рождественском матче высоко оценил игру соперника и в частности Янниса Адетокунбо.

«Они пробуждают в нас всё самое лучшее. Мы знаем, что это команда, с которой мы будем встречаться довольно часто, а Яннис — если не лучший, то один из лучших игроков в сегодняшней лиге. Я очень уважаю его, его достижения и то, как он подходит к игре. Когда мы не играем, мне нравится наблюдать за игрой «Бакс». Он — одна из главных причин этого.

Это весело — играть на национальном телевидении. Весело играть на Рождество. Такие матчи — это здорово. Ты получаешь возможность играть против других лучших игроков, повышая свой уровень игры. Соревнования захватывают, но это та игра, ради которой ты живёшь. Моменты, матчи. Если вы не можете настроиться на эти игры, то, вероятно, вы занимаетесь не той профессией. В разгар всего этого просто весело соревноваться на такой сцене», — приводит слова Тейтума Eurohoops.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: