Рейнольдс признан MVP Единой лиги ВТБ в декабре
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Форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ — 2022/2023 по итогам декабря.
Баскетболист стал одним из самых результативных игроков декабря, набирая в среднем 17,4 очка при 53,1% с игры и 42,1% трёхочковых. Также форвард совершал 6,6 подбора и 1,4 перехвата при 18,4 балла за эффективность действий.
УНИКС одержал победы в четырёх матчах месяца (с «Енисеем», «Зенитом», «Пари Нижний Новгород» и «Астаной») и идёт на втором месте в турнирной таблице.
Возглавляет чемпионат московский ЦСКА, который в первых 18 играх сезона сумел одержать 18 побед.
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