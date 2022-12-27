Экс-игрок и тренер НБА выступил с призывом из-за ситуации с Бриттни Грайнер

Бывший игрок и тренер НБА Марк Джексон призвал Женскую национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA) увеличить зарплаты своим игрокам. В среднем оклад спортсменок в этой лиге составляет $ 102 751, из-за чего многие переезжают в зарубежные чемпионаты, где платят больше. Одной из таких баскетболисток была Бриттни Грайнер. В России она получила тюремный срок за контрабанду запрещённых веществ.



«Надеюсь, в финансовом плане этим спортсменкам не придётся искать дополнительный доход. Игроки должны быть осведомлены, куда они приезжают. Их уровень таланта, безусловно, говорит в пользу того, что они заслуживают повышения окладов», — приводит слова Джексона TMZ.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: