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Экс-игрок и тренер НБА выступил с призывом из-за ситуации с Бриттни Грайнер

Экс-игрок и тренер НБА выступил с призывом из-за ситуации с Бриттни Грайнер
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Бывший игрок и тренер НБА Марк Джексон призвал Женскую национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA) увеличить зарплаты своим игрокам. В среднем оклад спортсменок в этой лиге составляет $ 102 751, из-за чего многие переезжают в зарубежные чемпионаты, где платят больше. Одной из таких баскетболисток была Бриттни Грайнер. В России она получила тюремный срок за контрабанду запрещённых веществ.

«Надеюсь, в финансовом плане этим спортсменкам не придётся искать дополнительный доход. Игроки должны быть осведомлены, куда они приезжают. Их уровень таланта, безусловно, говорит в пользу того, что они заслуживают повышения окладов», — приводит слова Джексона TMZ.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута:

«Это ставит под угрозу жизни американцев». В США недовольны исходом обмена Бриттни Грайнер «Это ставит под угрозу жизни американцев». В США недовольны исходом обмена Бриттни Грайнер
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