Дюрант отреагировал на попадание в топ-15 по количеству набранных очков за всю историю НБА

Американский форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу попадание в топ-15 игроков по количеству набранных очков за всё время в НБА.
«Ты хочешь просто выкладываться каждый день, но в какой-то момент ты должен праздновать маленькие победы, как сегодняшняя победа. Это здорово — праздновать такие вещи с командой. В моей карьере есть возможность обойти великих игроков всех времён, легенд, того, кто изменил игру. Это то, что я обсужу сегодня вечером, когда позвоню своим родным, поговорю с ними и просто вспомню, как мы сюда пришли, так что это очень круто — делать такие вещи. Я хочу праздновать эти маленькие вещи, но продолжать двигаться вперёд. Я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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