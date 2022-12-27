Беверли: в этой лиге трудно выиграть, если ты даёшь сопернику заработать столько очков

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли высказался по поводу игры команды в отсутствие одного из лидеров Энтони Дэвиса.
Напомним, Дэвис получил стрессовый перелом стопы в матче с «Денвер Наггетс» (126:108), состоявшемся 17 декабря.
«Очевидно, что ничем нельзя заполнить пустоту, образовавшуюся после травмы Энтони Дэвиса. Речь идёт не только о нападении, но и о защите, подборах. Вы должны пытаться компенсировать его отсутствие коллективно.
Последние четыре или пять игр мы пропускали по 120 очков и больше. В этой лиге трудно выиграть, если ты даёшь сопернику заработать столько очков. Хотя мы набираем много очков. Это положительный момент, но мы также много пропускаем», — приводит слова Беверли Fadeaway World.
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