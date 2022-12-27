Ибака обвинил Перкинса в распространении слухов о Дюранте и Уэстбруке

Центровой «Милуоки Бакс» Серж Ибака обвинил бывшего игрока НБА, а ныне эксперта Кендрика Перкинса в распространении слухов о Кевине Дюранте и Расселле Уэстбруке.

Ибака утверждает, что Перкинс после неудачных матчей «Оклахома-Сити Тандер» позволял себе нелицеприятные высказывания в сторону игроков.

«Хоть я и разочарован, но нисколько не удивлён такими действиями человека, который получил свою работу, нарушив правила поведения в раздевалке и распространяя ложь о двух своих бывших товарищах по команде, таких как Кей Ди и Расс.



Когда у Кевина или Расса была плохая игра, ты критиковал их за спинами. Ты не был лидером в раздевалке, а затем продолжил делать то же самое в СМИ. Я понимаю, что всем нужно выполнять свою работу, чтобы прокормить семью, но ты являешься доказательством того, что не все умеют делать это с достоинством», — написал Ибака в своих социальных сетях.

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