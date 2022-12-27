Дирк Новицки восторженно высказался о 18-летнем таланте Викторе Вембаньяме

Чемпион НБА в составе «Даллас Маверикс», легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки высказался о талантливом 18-летнем «бигмэне» французского «Метрополитана» Викторе Вембаньяме, которому в 2023 году предрекают первый номер драфта.

«Ты всегда думаешь, что видел всё. Когда пришёл Кевин Дюрант, я подумал: «Боже мой, семифутовый игрок (213 см. — Прим. «Чемпионата») стал вторым защитником. А теперь в следующем году в лигу придёт парень ростом 7,4 фута (225 см. — Прим. «Чемпионата»), который будет забрасывать из-за дуги и попадать с «краски». Никогда не знаешь, но в будущем всегда может появиться тот игрок, кто станет ещё лучше нынешнего», — приводит слова Новицки Fadeaway World.

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