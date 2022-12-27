Перкинс — Ибаке: остановись, ты ведь знаешь, какой у меня есть на тебя компромат

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс резко ответил на критику центрового «Милуоки Бакс» Сержа Ибаки, который ранее заявил, что Перкинс позволял себе распространять слухи о Кевине Дюранте и Расселле Уэстбруке, играя с ними в одной команде.

Ибака утверждал, что Кендрик после неудачных матчей «Оклахома-Сити Тандер» мог нелицеприятно высказаться в сторону игроков.

«Ты сказал, что я распространяю слухи? Пожалуйста, не надо, не заводи меня, братан. Я не собираюсь говорить о тех днях в «Оклахоме» и о том, что ты делал в той раздевалке. Я не буду… Но тебе определённо нужно остановиться, потому что ты знаешь, какой у меня есть на тебя компромат!» — написал Перкинс в своих социальных сетях.

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