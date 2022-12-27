«Раздевалка борется за него». Перкинс восхитился результатами «Бруклин Нетс» при Жаке Воне

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс восхитился результатами «Бруклин Нетс» при главном тренере Жаке Воне.

«Два слова… Жак Вон. Эта раздевалка борется за него, а «Бруклин Нетс» — серьёзные леди и джентльмены. Может, он должен был быть главным тренером с самого начала! Продолжайте в том же духе», — написал Перкинс в своих социальных сетях.

Напомним, в своём последнем матче «Бруклин Нетс» обыграл на выезде «Кливленд Кавальерс» (125:117). Эта победа стала для команды Жака Вона 13-й в последних 14 матчах. В начале сезона команду возглавлял Стив Нэш, однако после семи игр был уволен за неудовлетворительный результат.

На данный момент «Нетс» занимают третье место в таблице Восточной конференции.

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