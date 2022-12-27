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Гомельский — о переходе в Азию: матчи с Ираном и Узбекистаном мне смотреть неинтересно

Гомельский — о переходе в Азию: матчи с Ираном и Узбекистаном мне смотреть неинтересно
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию баскетбола и рассказал, как относится к такому предложению в футболе.

«Здравствуйте, сейчас много разговоров о том, что Россия хочет выйти из УЕФА и перейти в Азию в футболе. Как вы к этому относитесь? И возможно ли подобное в баскетболе? Есть ли в этом спортивный смысл или только политика?» — спросил один из пользователей.

«Вы спрашиваете меня о том, интересно ли мне будет смотреть трансляции матчей сборной России с национальными командами Ирана, Пакистана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии? Нет, не будет интересно. А если представить себе, что и наши баскетбольные сборные перешли в Азиатскую конфедерацию, то и вовсе скучно будет смотреть. Другими словами, спортивного смысла в этом нет. Остаётся только политика», — ответил Гомельский.

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