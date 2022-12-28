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Гомельский ответил, сможет ли Лука Дончич превзойти Дирка Новицки

Гомельский ответил, сможет ли Лука Дончич превзойти Дирка Новицки
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта про чемпиона НБА с составе «Даллас Маверикс», легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки и нынешнего лидера «ковбоев», словенского разыгрывающего Луку Дончича.

«Здравствуйте. В Далласе открыли статую Дирку Новицки. Сильнее баскетболиста в истории «Далласа» не было. Как считаете, в будущем Дончич сможет превзойти Новицки?» — спросил один из пользователей.

«Даллас» с Новицки выиграл титул. Выиграет ли «Даллас» титул с Дончичем? Но в Америке любят создавать себе героев. Так что, может быть, и Лука получит свой памятник», — ответил Гомельский.

Напомним, «Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки. Она была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс-центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи. Сам игрок изображён в момент совершения своего фирменного броска с отклонением.

Лука Дончич выступает за «Маверикс» с 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 31 матче, набирая в среднем за игру 32,8 очка.

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