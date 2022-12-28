Гомельский ответил, сможет ли Лука Дончич превзойти Дирка Новицки

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта про чемпиона НБА с составе «Даллас Маверикс», легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки и нынешнего лидера «ковбоев», словенского разыгрывающего Луку Дончича.
«Здравствуйте. В Далласе открыли статую Дирку Новицки. Сильнее баскетболиста в истории «Далласа» не было. Как считаете, в будущем Дончич сможет превзойти Новицки?» — спросил один из пользователей.
«Даллас» с Новицки выиграл титул. Выиграет ли «Даллас» титул с Дончичем? Но в Америке любят создавать себе героев. Так что, может быть, и Лука получит свой памятник», — ответил Гомельский.
Напомним, «Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки. Она была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс-центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи. Сам игрок изображён в момент совершения своего фирменного броска с отклонением.
Лука Дончич выступает за «Маверикс» с 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 31 матче, набирая в среднем за игру 32,8 очка.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
- 28 декабря 2022
-
01:07
-
00:18
- 27 декабря 2022
-
23:45
-
23:16
-
22:44
-
22:19
-
21:47
-
20:37
-
20:22
-
20:07
-
19:28
-
18:43
-
18:22
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
16:47
-
16:03
-
15:37
-
15:06
-
14:40
-
13:38
-
13:02
-
12:56
-
12:02
-
11:56
-
11:02
-
10:04
-
09:44
-
09:00
-
07:40
-
07:11
-
06:43
-
05:39
-
00:52