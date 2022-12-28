Трипл-дабл с 60 очками Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Йорк Никс»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 124:115.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и десять передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который заработал 23 очка, шесть подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Квентин Гримс. На его счету 33 очка, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить и форварда Джулиуса Рэндла (29 очков, 18 подборов и 4 передачи).
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2022, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
126 : 121
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 60, Динвидди - 25, Вуд - 19, Хардуэй-младший - 11, Дав. Бертанс - 5, Баллок - 3, Пауэлл - 2, Уокер - 1, Грин, Клебер , Лоусон, Макги, Нтиликина, Пинсон, Райт, Финни-Смит, Харди
Нью-Йорк Никс: Гримс - 33, Рэндл - 29, Робинсон - 20, Макбрайд - 14, Куикли - 13, Роуз - 5, Хартенштайн - 5, Симс - 2, Арчидиаконоу, Барретт, Брансон, Джеффрис, Килс, Михайлюк, Реддиш, Топпин, Фурнье
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