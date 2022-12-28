Трипл-дабл с 60 очками Дончича принёс «Далласу» победу над «Нью-Йорк Никс»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 124:115.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич, заработавший трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и десять передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который заработал 23 очка, шесть подборов и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Квентин Гримс. На его счету 33 очка, шесть подборов и четыре передачи. Также стоит отметить и форварда Джулиуса Рэндла (29 очков, 18 подборов и 4 передачи).



