Шакил О'Нил рассказал историю из детства, после которой он начал помогать нуждающимся

Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил поделился историей о том, как его отчим отдал несколько чизбургеров бездомному ветерану и сказал ему помогать нуждающимся, если он когда-нибудь станет великим.
«Мы поехали в White Castle. Мой отчим большой парень, поэтому он взял шесть чизбургеров, и я тоже взял шесть. Мы едем в машине, едим их, он останавливается и видит человека из армии. Он заговорил с ним и узнал взвод, из которого был этот парень. Парень был бедным, а у моего отца осталось около пяти двойных чизбургеров и около 20 долларов. Я подумал: «Что ты делаешь? Я съем это позже». В этот момент я был просто эгоистом. Это моя еда… Он отдал её ему, у того парня на глазах появились слёзы, и он сказал мне: «Если ты когда-нибудь добьёшься больших успехов, обязательно помогай нуждающимся», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Шакил О'Нил и Коби Брайант играют один на один:
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