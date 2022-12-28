Даниил Синегубов перешёл в «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» подписал контракт с российским форвардом Даниилом Синегубовым, сообщает офиуциальный сайт нижегородской команды.



Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.



Синегубов является воспитанником самарской школы баскетбола, начал заниматься в СШОР №1. В сезоне-2012/2013 присоединился к молодежному составу клуба «Красные Крылья». С 2013 по 2018 годы находился в системе «Самары», выступая за вторую команду и основную в Суперлиге. В его составе стал бронзовым призером Единой молодежной Лиги ВТБ 2016/2017, MVP регулярного сезона-2015/2016 и серебряным призером Суперлиги в сезоне-2017/2018.



Сезон=2018/2019 Даниил провел в ЦСКА-2. В 31 матче он собрал статистику в 10,7 очка (62,4% с игры), 3,7 подбора, 1,3 передачи.



Последний сезон Синегубов провёл в составе клуба Суперлигни «Иркут» и провел за него 8 матчей со статистикой 14,8 очка (69,6% двухочковых и 36,8% трехочковых), 5,9 подбора, 1,9 передачи и 1 перехват.