Девин Букер пропустит месяц из-за травмы паха

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер пропустит месяц из-за травмы, сообщает пресс-служба команды. Спортсмен получил серьёзное растяжение паховых мышц левого бедра.



Ранее инсайдеры сообщали, что защитник должен принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс», который состоялся 26 декабря (6:30 мск). Напомним, Букер был вынужден пропустить три игры из-за травмы паха.



Однако травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально.



В этом сезоне Девин сыграл в 28 матчах, набирая в среднем за матч 28 очков, совершая 4,8 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи. В данный момент «Финикс» располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. На счету команды 19 побед при 14 поражениях.