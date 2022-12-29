Результаты всех матчей НБА 29 декабря, турнирная таблица

29 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» – 121:101.

«Вашингтон Уизардс» – «Финикс Санз» – 127:102.

«Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» – 107:108.

«Майами Хит» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:98.

«Чикаго Буллз» – «Милуоки Бакс» – 119:113 ОТ.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Миннесота Тимбервулвз» –119:118.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта Джаз» – 112:107.

«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 127:126.

В самом результативном матче дня самым полезным игроком у «Денвер Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, который набрал 40 очков, сделал семь подборов и шесть передач.