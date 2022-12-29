Результаты всех матчей НБА 29 декабря, турнирная таблица
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29 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно восемь матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» – 121:101.
«Вашингтон Уизардс» – «Финикс Санз» – 127:102.
«Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» – 107:108.
«Майами Хит» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:98.
«Чикаго Буллз» – «Милуоки Бакс» – 119:113 ОТ.
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Миннесота Тимбервулвз» –119:118.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта Джаз» – 112:107.
«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 127:126.
В самом результативном матче дня самым полезным игроком у «Денвер Наггетс» стал сербский центровой Никола Йокич, который набрал 40 очков, сделал семь подборов и шесть передач.
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