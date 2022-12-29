«Он всех сплотил и стал настоящим лидером». Айзея Томас восторженно высказался о Дюранте

Член Зала славы Айзея Томас дал комментарий по поводу лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

«В «Бруклине» отличное нападение сочетается с хорошей защитой, и всё это под предводительством Кевина Дюранта. Он не только отлично обороняется, но и активен на всех подборах. Он не просто играет в интенсивном темпе, он стал гораздо лучшим товарищем по команде и настоящим лидером за этот период времени. Если посмотреть на тот хаос, через который они прошли, то это поражает. Он сумел сплотить команду, стать лидером защитного звена, при этом сохранив свою результативность на другой стороне площадки. Это поразительно», — приводит слова Томаса Fadeaway World.

«Бруклин» в последних десяти матчах одержал десять побед.