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«В первую ночь мы вообще не спали». Жена Грайнер — о её возращении из тюрьмы в России

«В первую ночь мы вообще не спали». Жена Грайнер — о её возращении из тюрьмы в России
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Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, вспомнила первые дни общения с супругой после её возвращения в США. Напомним, Грайнер отбывала тюремный срок в Российской Федерации за контрабанду запрещённых веществ. В США она вернулась в результате обмена заключёнными. Россия получила бизнесмена Виктора Бута.

«В первую ночь мы вообще не спали. Мы просто проговорили всю ночь напролёт, а затем – и всё утро. И как же здорово иметь возможность делать это без трёхнедельных перерывов между разговорами, потому что в течение 10 месяцев мы только обменивались письмами. Было очень приятно просто общаться», — приводит слова Шерель People.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:

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