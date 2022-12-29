«В первую ночь мы вообще не спали». Жена Грайнер — о её возращении из тюрьмы в России

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, вспомнила первые дни общения с супругой после её возвращения в США. Напомним, Грайнер отбывала тюремный срок в Российской Федерации за контрабанду запрещённых веществ. В США она вернулась в результате обмена заключёнными. Россия получила бизнесмена Виктора Бута.



«В первую ночь мы вообще не спали. Мы просто проговорили всю ночь напролёт, а затем – и всё утро. И как же здорово иметь возможность делать это без трёхнедельных перерывов между разговорами, потому что в течение 10 месяцев мы только обменивались письмами. Было очень приятно просто общаться», — приводит слова Шерель People.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё: