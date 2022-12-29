Лука Вильдоса: я не вписался в НБА

Аргентинский разыгрывающий «Црвены Звезды» Лука Вильдоса поделился мнением о своём опыте игры в НБА.
«Я не смог получить в НБА шанс, на который рассчитывал, но теперь я здесь, чтобы доказать, что умею играть в баскетбол. Время, которое я провёл в НБА, очень помогло мне. Я стал чувствовать себя гораздо лучше физически, стал сильнее. Если говорить честно, то я не думаю о возвращении в НБА.
НБА сильно отличается от баскетбола в Европе. Это другой уровень, лучшая лига в мире. Ты должен сражаться каждый день. На твоей позиции играют пять человек, каждый из которых стремится завоевать место в команде. Так что каждый раз, когда ты промахиваешься, ты знаешь, что если кто-то забросит мяч, то он займёт твоё место в составе. Я не вписался в эту лигу. Это именно так», — приводит слова Вильдосы BasketNews.
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