Жена Бриттни Грайнер: мы пытаемся выяснить, как нам снова слиться в единое целое

Шерель Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поделилась радостью от возвращения своей супруги. Напомним, в августе этого года Грайнер была приговорена в России за транспортировку запрещённых веществ к девяти годам колонии Химкинским судом Подмосковья. В декабре Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута. Обмен состоялся 8 декабря.



«К сожалению, в течение этих десяти месяцев мы не могли быть вместе. Но теперь мы наконец можем узнать истории друг друга, произошедшие за это время. Так что мы не торопимся. Мы не спешим сделать всё сразу. Рядом со мной есть мой человек, и поэтому я чувствую себя самой защищённой, как никогда в жизни. Мы вместе пока не так долго, а отсутствовала Бриттни почти десять месяцев. Так что мы начинаем новое путешествие. И поэтому пытаемся выяснить, как нам снова слиться в единое целое», — приводит слово Шерель People.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: