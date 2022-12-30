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Результаты всех матчей Евролиги 29 декабря, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 29 декабря, турнирная таблица
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Закончились пять матчей 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Баскония» принимала мадридский «Реал». Этот матч завершился победой хозяев площадки со счётом 92:86.

Во втором матче «Маккаби» из Тель-Авива встречался с турецким клубом «Анадолу Эфес». Со счётом 80:72 победу добыли игроки израильского клуба.

В двух других матчах встречались «Милан» и «Валенсия», а также «Партизан» и «Бавария». Баскетболисты «Милана» победили со счётом 90:79, а в противостоянии сербов и немцев успех праздновали хозяева паркета – 83:77.

В заключительном матче игрового дня встречались «Монако» и «Жальгирис». Этом матч проходил в упорной борьбе, а его победитель определился в самой концовке. В ней более удачливыми оказались хозяева – 84:82.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 21:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 86
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Гедрайтис - 9, Ховард - 8, Хоммс - 7, Хенри - 4, Маринкович - 3, Эноч - 2, Диес, Костелло, Котсар, Куруц, Седекерскис, Томпсон
Реал Мадрид: Корнели - 9, Тавареш - 8, Хезонья - 5, Родригес - 3, Уильямс-Госс - 3, Ябуселе - 3, Пуарье - 2, Козёр - 1, Абальде, Дек, Льюль, Муса
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
80 : 72
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Тель-Авив: Браун - 23, Ди Бартоломео - 12, Адамс - 11, Колсон - 11, Небо - 10, Мартин - 8, Соркин - 2, Хиллиард - 2, Коэн - 1, Зив, Менко, Холлинс
Анадолу Эфес: Клайберн - 20, Бьёбуа - 14, Мицич - 13, Брайант - 9, М'Байе - 8, Ларкин - 4, Жижич - 2, Пляйсс - 2, Гази, Данстон, Полонара, Тейлор
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
90 : 79
Валенсия
Валенсия, Испания
Олимпия Милан: Бэрон - 24, Дэвис - 17, Холл - 14, Митру-Лонг - 12, Луваву-Кабарро - 8, Томас - 7, Мелли - 5, Хайнс - 2, Риччи - 1, Бальдассо, Тонут, Фойгтман
Валенсия: Дублевич - 26, Препелич - 12, Харпер - 9, Лопес-Аростеги - 8, Риверо - 8, Прадилья - 4, Радебо - 4, Уэбб III - 4, Александер - 2, Клавер - 2, Пуэрто, Феррандо
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
83 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Экзам - 19, Лессор - 16, Ледей - 15, Мадар - 14, Пантер - 6, Нанналли - 5, Аврамович - 2, Папапетру - 2, Смайлагич - 2, Трифунович - 2, Анджушич, Вукчевич
Бавария: Хантер - 16, Рабит - 14, Ярамаз - 14, Бонга - 11, Уинстон - 10, Уолден - 7, Гиллеспи - 2, Харрис - 2, Уэйлер-Бэбб - 1, Вимберг, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
29 декабря 2022, четверг. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 82
Жальгирис
Каунас, Литва
Монако: Окобо - 22, Диалло - 14, Уаттара - 14, Блоссомгейм - 8, Мотеюнас - 7, Холл - 7, Стразель - 6, Браун - 4, Джеймс - 2, Макунду, Морман
Жальгирис: Шмитс - 18, Эванс - 17, Улановас - 12, Бирутис - 10, Димша - 8, Лукошюнас - 5, Хэйс - 4, Браздейкис - 3, Буткевичюс - 3, Гедрайтис - 2, Кривас, Кублицкас
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