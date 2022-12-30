Результаты всех матчей Евролиги 29 декабря, турнирная таблица

Закончились пять матчей 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В первой встрече игрового дня «Баскония» принимала мадридский «Реал». Этот матч завершился победой хозяев площадки со счётом 92:86.
Во втором матче «Маккаби» из Тель-Авива встречался с турецким клубом «Анадолу Эфес». Со счётом 80:72 победу добыли игроки израильского клуба.
В двух других матчах встречались «Милан» и «Валенсия», а также «Партизан» и «Бавария». Баскетболисты «Милана» победили со счётом 90:79, а в противостоянии сербов и немцев успех праздновали хозяева паркета – 83:77.
В заключительном матче игрового дня встречались «Монако» и «Жальгирис». Этом матч проходил в упорной борьбе, а его победитель определился в самой концовке. В ней более удачливыми оказались хозяева – 84:82.
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