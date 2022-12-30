Результаты всех матчей НБА 30 декабря, турнирная таблица

30 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно шесть матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Шарлотт Хорнетс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 121:113
«Индиана Пэйсерс» – «Кливленд Кавальерс» – 135:126
«Бостон Селтикс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 116:110
«Торонто Рэпторс» – «Мемфис Гриззлиз» – 106:119
«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Йорк Никс» – 122:115
«Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» – 129:114
В последнем матче самым результативным игроком у «Далласа» стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач. Также стоит отметить американского центрового Кристиана Вуда, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. Американский разыгрывающий Кевин Портер набрал 17 очков, а также сделал четыре подбора и семь передач.
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